Si è svolta questa mattina presso il Centro culturale "A. Moro" di San Salvo la cerimonia di premiazione per 73 studenti che hanno già completato una tappa del loro percorso scolastico con il massimo dei voti, nell'ambito della manifestazione "Premiamo il merito", organizzata per il quarto anno consecutivo dal Comune di San Salvo.

La cerimonia ha registrato la partecipazione del sindaco Tiziana Magnacca, del presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano, degli assessori comunali alla Cultura, Giovanni Artese, e alla Pubblica Istruzione, Maria Travaglini, e delle dirigenti scolastiche Ester Castaldo, Daniela Bianco e Anna Orsatti. Numerosa la presenza dei genitori dei ragazzi premiati delle scuole di San Salvo di ogni ordine e grado.

Il sindaco nel suo intervento di saluto ha ringraziato per il lavoro svolto dalla scuola per la formazione dei ragazzi, sostenendoli nella crescita nel lavoro quotidiano, nel rispetto della legalità e dei valori fondanti della società. Un dialogo costante tra amministrazione e scuola, scuola e famiglie, quello che si realizza a San Salvo. Per l'occasione è stato evidenziato come in questi anni sia raddoppiato il numero degli studenti premiati rispetto al primo anno, per una manifestazione che si è affermata come invito al riconoscimento del merito come valore imprescindibile nel percorso formativo scolastico.

"È il riconoscimento del grande lavoro che avete profuso nello studio – ha sottolineato il sindaco Tiziana Magnacca – nel quale avete dato il massimo, con passione e impegno per un risultato che deve essere a vantaggio di tutta la comunità per la voglia del sapere". Il sindaco ha anche ringraziato le famiglie per il lavoro svolto assieme alla scuola nella formazione dei ragazzi, che sono un modello e nel contempo hanno una responsabilità in più, nel sostenere e condividere il sapere con chi rimane indietro rispetto ai compagni meno fortunati e qualche volta meno volenterosi. "Non è una competizione, – ha concluso il primo cittadino di San Salvo – ma uno stimolo ad aiutate a far capire ai vostri compagni ciò che avete capito voi per primi. Contiamo su di voi, perché San Salvo possa migliorare attraverso di voi".

Nel suo saluto il presidente Spadano ha evidenziato invece come la giornata appena trascorsa sia una delle più importanti per l’amministrazione comunale, perché valorizza l’impegno e lo studio per quello che deve essere un cammino comune. A tutti gli studenti sono stati consegnati dei libri e un attestato nel quale viene riportata questa frase: "Il merito è figlio dell’impegno e della fatica, ma è padre del successo".

I ragazzi premiati:

Istituto comprensivo n. 1

Scuola primaria: Anna Ciavatta, Morena Donatelli, Nicole Falcone, Gaia Pacchioli, Marta Civitarese, Serena D’Alessandro, Domenico Daniele, Ludovica Fabrizio, Antonio Masciale, Marianna Trisi, Noemi Di Felice, Ludovica Marchese, Ettore Presutti e Serena Tascone.

Scuola secondaria di primo grado: Francesca Alessandrini, Luca Benito Barattucci, Maria Rachele Bolognese, Carmela Ciavatta, Jacopo Maria Cieri, Mara Cristina, Sara De Santis, Cecilia Enrichetta Palese, Ludovica Spadano, Giulia Vicoli, Arta Koshena, Veronica Menna, Leonardo Antonino, Chiara Centofanti, Loris Del Borrello, Alessia Di Iorio, Nikola Koshena, Andrea Sacramone, Ilaria Antenucci, Federica D’Ortona, Francesca Di Criscio, Gabriella Fabrizio, Sara Farina, Noemi Colombaro, Francesca Fizzani, Rebecca Fitti, Serena Verrone e Iris Pasciullo.

Istituto comprensivo n. 2

Scuola primaria: Alessio Di Tommaso, Martina Ludovico, Mario Orlando, Maria Sofia Pilone, Simone Sacramone, Alice Troilo, Marja Carolla, Simone Giusti, Francesco Salvatore, Mattia Tufilli, Gemma Ciurlia, Alessandra Giorgetta, Giulia Grimaldi, Andreea Ursutu Vasilea, Luana Di Nardo Di Maio, Domenico Fossaceca, Daniele Morcone, Jacopo Vicoli, Alessia D’Angelo, Laura Malatesta, Michelle Paglione, Remo Di Ninni, Chiara Fini, Valeria Di Nanno, Alessandro Rattazzini, Davide Antenucci, Anastasia Minni, Nazario Russo e Giovanni Sorichilli.

Istituto di istruzione superiore "Raffaele Mattioli": Angela Villa e Sara Sciartilli.