L'associazione di volontari A.E.Z.A. - Guardia Nazionale di San Salvo - coordinata dal comandante Renato Cerella - ha scoperto ieri un'altra discarica abusiva nella zona industriale di San Salvo. Il cumulo di rifiuti è stato rinvenuto in località Colle Mirticcio durante il pattugliamento dell'area.

In mezzo alla vegetazione sono stati trovati rifiuti vari e buste abbandonate. Sul posto è arrivata anche la taske force ambientale del Comune di San Salvo che ha proceduto al controllo del contenuto dei sacchetti rinvenendo elementi utili per risalire ai probabili trasgressori.

Si tratta dell'ennesima discarica abusiva scoperta in Piana Sant'Angelo. Solo a settembre ne sono state denunciate tre dalla stessa associazione; tra queste una con cumuli di scarpe e abbigliamento vario riconducibile a un'azienda locale [l'articolo] e un'altra molto più estesa nella qualle erano stati abbandonati numerosi case per computer marchiati Disney [l'articolo].