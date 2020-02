Ancora lavoro notturno per la Polizia Stradale del casello Vasto Sud - San Salvo. Questa mattina poco dopo le 3 un nuovo inseguimento ha impegnato gli uomini in pattugliamento sul tratto di competenza dell'A14. Nel mirino degli agenti è finita una Fiat Grande Punto rubata nella notte a Francavilla al Mare.

L'auto è stata bloccata nel territorio di Chieti; il ladro, un 39enne di San Severo, è stato denunciato a piede libero.

Come ricostruito dal Compartimento di polizia stradale "Abruzzo", Sottosezione di polizia autostradale Vasto Sud, "sulla A14, all’altezza del tratto che corre in prossimità del Casello di Poggio Imperiale in direzione sud, avveniva poco dopo le tre del mattino l’aggancio del veicolo da parte della pattuglia in servizio sulla tratta autostradale e l’intimazione dell’alt e infine il successivo arresto del veicolo dopo un breve inseguimento. L’Ass.te Capo Donato Travaglini e il collega Ass.te Capo Carlo Adriano Medoro potevano quindi catturare il malvivente, che è stato identificato per L. M. M., classe 1973, residente a San Severo (FG) con precedenti, e tratto in arresto per il reato ricettazione. Dal controllo effettuato sulla vettura si accertava che al posto dell’originale, vi era stata posizionata una centralina clonata mentre il blocchetto di accensione risultava forzato. La direzione delle indagini è stata assunta dalla competente Procura della Repubblica di Foggia".