Da Vasto all'Olanda per partecipare alla Maratona di Amsterdam. E' l'esperienza vissuta da sei podisti dell'Atletica Vasto, Levino Del Monaco, Mario Petrella, Stefania Dell'Oso, Carlo Naglieri, Pietro Galante e Franco Giuliani, nella gara che si è svolta domenica scorsa nella cittadina olandese. Tutti e sei hanno corso la distanza della mezza maratona, tagliando il traguardo con buone prestazioni. Una bella avventura che ha portato oltre i confini nazionali il nome dell'associazione sportiva vastese.

"A nome di tutti i soci - commenta la presidente Silvana Critelli - voglio fare i complimenti ai nostri sei podisti che hanno colto l'occasione per partecipare a questa gara internazionale. La nostra associazione è ormai da anni impegnata nel promuovere lo sport come strumento di aggregazione e di salute". Oltre alla corsa, con la partecipazioni a gare del circuito regionale, nazionale e ora anche internazionale, l'Atletica Vasto propone ogni settimana il gruppo walking, con partenza dal Terminal Bus di Vasto, in via dei Conti Ricci nei seguenti giorni e orari: Lunedi-Mercoledì-Venerdi alle ore 20.25 e Martedì ore 19.25.

I risultati dell'Atletica Vasto ad Amsterdam (mezza maratona)

Levino Monaco 1:37:49

Mario Petrella 1:28:05

Stefania Dell'Oso 2:01:45

Carlo Naglieri 1:34:46

Pietro Galante 1:56:56

Franco Giuliani 1:35:42