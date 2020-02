Riparte la stagione Aspic Vasto con numerosissimi appuntamenti.

"Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto - spiegano dall'associazione - propone nuovi incontri divulgativi per i prossimi giorninella nuova sede sita in Via Circonvallazione Istoniense 520/B. Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità".

"Per il ciclo 'Venerdì Aspic' - proseguono dall'associazione - vi aspettiamo venerdì 23 ottobre alle ore 20.30 presso la nostra sede per l’incontro divulgativo dedicato alla Meditazione Trascendentale, un programma facile da apprendere, piacevole da praticare e convalidato dalla Scienza. Consente di sviluppare la totalità del cervello, aumenta l’intelligenza, migliora la creatività, riduce stress e ansia e migliora i rapporti interpersonali. Si richiede la prenotazione contattando il numero 331.32.65.885".

Inoltre, "è previsto per sabato 31 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la nostra sede il Corso di Comunicazione Efficace e PNL. PNL per la crescita personale e di gruppo, una tecnica che insegna a conoscere se stessi, gestire le emozioni,comunicare più efficacemente con se stessi e con gli altri. Si imparerà ad entrare facilmente in sintonia con le altre persone, gestire gli stati d’animo anche nei momenti difficili, aumentare l’autostima, dire le parole giuste al momento giusto".

"Vi ricordiamo, inoltre, - aggiungono dall'associazione - che è attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo. Il Counseling è una forma di sostegno emotivo. Si tratta di un percorso di autoconoscenza, un’esperienza per 'imparare ad aiutarsi' ed affrontare meglio le difficoltà della vita accompagnati da professionisti in grado di ascoltare, comprendere ed aiutare a definire gli obiettivi per ritrovare il benessere supportando l’utente nel raggiungerli. A questo proposito continua il Mese del Benessere con un nuovo appuntamento tutto dedicato alla cura personale. Mercoledì 28 ottobre dalle ore 15.00 vi aspettiamo con i Colloqui Gratuiti di orientamento e sostegno psicologico. 'Parlare è un bisogno… Ascoltare un’arte' puoi decidere il tuo orario disponibile e prenotare il tuo colloquio con la dott.ssa Luana Croce al 334.54.08.11. Vi aspettiamo anche venerdì 6 novembre alle ore 20.00 con un Incontro sull’Autostima 'Impara a piacere a te stesso', un incontro che vuol essere un’introduzione al miglioramento della qualità della propria vita, partendo da una valutazione positiva del proprio valore. E, a seguire, il 2, il 9 e il 16 dicembre è in programma il training sull’Autostima utile a chiunque voglia avere un equilibrio psicologico e interiore, avere fiducia nelle proprie potenzialità e costruire relazioni intime e interpersonali appaganti ed equilibrate. È necessaria la prenotazione, all’incontro e al training, ai numeri 334.54.08.113 (Dott.ssa Croce Luana) o 331.32.65.885 (Presidente Aspic Vasto Bigazzi Catia)".

Per informazioni e prenotazioni

Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura. Via Circonvallazione Istoniense 520/B

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 331.32.65.885 334.54.08.113 329.31.47.811

Pagina Facebook (clicca qui)

Sito web (clicca qui)

Indirizzi mail: info@aspicvasto.it e aspicvasto@virgilio.it