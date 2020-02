Viaggiava senza casco a bordo di un ciclomotore rubato, portando in sella una bambina di cinque anni, anche lei senza il casco, quando è stato fermato ad un posto di controllo della Polizia Municipale di Vasto. E' accaduto ieri sera, all'incrocio tra piazza Rossetti e via Vittorio Veneto, dove gli agenti del comandante Giuseppe Del Moro erano impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Gli accertamenti effettuati sul ciclomotore hanno permesso alla pattuglia di verificare come questo fosse stato rubato a Termoli. Inoltre il conducente, L.I. di nazionalità marocchina, non aveva mai conseguito la patente di guida. Per questo è stato deferito all'autorità giudiziaria.

"Da ulteriore attività di indagine - spiega la nota della Polizia Municipale - emergeva che il ciclomotore era stato illegittimamente venduto da C.I., di nazionalità romena, anch’egli deferito all’autorità giudiziaria".

La moto è stata quindi sottoposta a sequestro in attesa della riconsegna al legittimo proprietario.