Sono stati identificati e denunciati gli autori dell'aggressione avvenuta lo scorso novembre ai danni degli operatori del Commissariato, intervenuti in centro a seguito di segnalazione per schiamazzi (qui l'articolo).

Sul posto gli operatori avevano riscontrato la presenza di un uomo, conosciuto per gli innumerevoli precedenti di Polizia che, vedendoli, aveva iniziato ad offenderli ed ingiuriarli, nonostante la presenza di altri avventori. Come ricostruto dagli uffici del Commissariato di Pubblica sicurezza, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, "malgrado i tentativi degli operatori di riportarlo alla calma l’uomo aveva insistito nel suo atteggiamento oltraggioso e provocatorio, invitando gli agenti a togliersi le divise e seguirlo fuori minacciandoli di aggredirli. Gli operatori, per evitare che il comportamento dell’uomo potesse degenerare ulteriormente, l’avevano invitato fuori dal locale per farlo salire sull’auto di servizio. L’uomo opponendosi vigorosamente, con continue urla richiamava l’attenzione di alcuni amici presenti nei pressi della paninoteca che, immediatamente, per impedire l’accompagnamento in Commissariato dell’uomo, intervenivano con violenza e minacce nei confronti degli agenti che venivano strattonati, colpiti e ingiuriati, per poi darsi alla fuga disperdendosi nei vicoli adiacenti il locale. Uno dei poliziotti nell’accaduto aveva riportato lesioni personali ed era stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso".

Dalla conseguente indagine, supportata anche da immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza e da alcune testimonianze, la polizia è riuscita ad identificare gli autori dell'aggressione. Si tratta di T.O.L., di anni 37, E.S, di anni 23, P.C. di anni 21, tutti con pregiudizi di polizia e l’unica donna, D.P.N. di anni 20, incensurata, tutti residenti a Vasto. Tutti e quattro sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e dovranno rispondere dei reati di ingiurie, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso tra loro.