In accordo con quanto previsto dalla Strategia Europea 2020, è in corso di svolgimento, presso l’Istituto Omnicomprensivo “Spataro” di Gissi, il percorso “Peer to Peer” del Progetto Digit School, che si inserisce nel quadro delle attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale promosso dal MIUR.

La scuola, che aveva partecipato nel 2012 alla precedente azione “LIM in classe”, che ha previsto un piccolo finanziamento con il quale sono state acquistate tre Lavagne Interattive Multimediali, è stata individuata destinataria di un percorso di formazione avviato lo scorso luglio con la Summer School, a cui hanno partecipato due docenti di ciascuna delle 24 scuole incluse.

Il progetto Digit School è stato promosso dalla R.T.I. costituita dalla Ud’Anet Srl (Capofila), dal Cineca, consorzio senza scopo di lucro formato da 69 Università italiane due Enti nazionali di ricerca e il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'agenzia formativa Infobasic, con lo scopo di sostenere l’uso abituale delle tecnologie nelle attività didattiche, per favorire la crescita e lo sviluppo dell’informazione e della conoscenza.

Le “Digital Ambassador” dell’Omnicomprensivo di Gissi – le insegnanti Daniela Di Biase e Mirella Moretta – sono ora impegnate nella formazione di un gruppo di docenti della stessa scuola, motivati a cercare e sperimentare modalità didattiche innovative ed efficaci, sostenute dalle nuove tecnologie, secondo una modalità “peer to peer”, una forma di apprendimento solidale e collaborativa.