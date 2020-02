"Stiamo lavorando per rendere l’area della Riserva Naturale di Punta Aderci sempre più fruibile e accogliente per i turisti e cittadini che, sempre più numerosi, scelgono anno dopo anno le spiagge della Riserva come luogo di vacanza e riposo". Così il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, a margine del sopralluogo presso la Riserva Naturale di Punta Aderci dove sono iniziati i lavori di potenziamento e miglioramento delle aree a servizio della Riserva finanziati con fondi PAR - FAS 2007-2013 assegnati al Comune in quanto ente gestore dell’area protetta. "I lavori, - spiegano dagli uffici comunali - appaltati con regolare procedura di gara, saranno realizzati dalla ditta EdilFlorio che si è aggiudicata l’appalto per 148.425 euro. La consegna delle opere è prevista per il 7 gennaio 2016. La direzione dei lavori è affidata al geometra Pietro Carlucci".

"I lavori - ha precisato il sindaco - riguardano il miglioramento della viabilità di accesso alla spiaggia di Punta Penna con la sistemazione di un parcheggio che servirà a migliorare l’accesso dei diversamente abili alla spiaggia di Punta Penna; a questo si aggiunge la realizzazione della rete fognaria per i bagni presenti sulla spiaggia, eliminando la vasca imhoff che, con la presenza massiccia di turisti e cittadini durante l’estate, necessitava di svuotamenti continui".