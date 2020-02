Due gare di Coppa Abruzzo in scena nella giornata di ieri. Il Real Montazzoli si è imposto in trasferta sul Trigno Celenza per 4 a 3. Biancazzurri che si aggiudicano la seconda gara del Triangolare A (del quale fa parte anche il Roccaspinalveti) portandosi in testa al gruppo grazie alle reti di Emanuele Suriano (doppietta), Alessio Ranalli e Manuel Carapello.

Mercoledì 28 la partita Roccaspinalveti - Trigno Celenza.

A Fresagrandinaria si è invece recuperata la partita della scorsa settimana contro lo Sporting San Salvo rinviata per nebbia sul risultato di 3 a 2 per gli ospiti. I biancorossi ieri si sono imposti per 2 a 0 con un gol per tempo: in rete Riccardo D'Ugo e Simone D'Annibali.

Il ritorno a San Salvo mercoledì prossimo 28 ottobre.