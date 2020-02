Cresce l’attesa per il ‘big match’ della nona giornata del Campionato di Eccellenza tra la Vastese ed il Paterno, rispettivamente prima e seconda in classifica nel girone. Una partita non come le altre per la posta in palio: il primato in classifica. In caso di vittoria, i biancorossi si porterebbe a più quattro dalla compagine marsicana, in caso contrario, il Paterno si porterebbe avanti di due lunghezze e conquisterebbe il primo posto ai danni dei vastesi. Tutto questo è stato già messo in conto dai ragazzi di mister Colavitto, i quali sono consapevoli di doversi ripetere domenica dopo le quattro vittorie consecutive collezionate [GUARDA l’intervista ad Augusto Marfisi].

Da oggi pomeriggio, sarà aperta la prevendita presso il botteghino dello Stadio Aragona. Dalle 15:30 sino alle 17:30 di oggi e domani, e dalle 10:30 alle 12:30 di sabato mattina, sarà quindi possibile acquistare il biglietto della gara. La società ha voluto avviare le prevendite per evitare file domenica e per far sì che le famiglie alle 14:00 possano già essere dentro per gustarsi lo spettacolo d’intrattenimento in programma prima del fischio d’inizio (che si terrà lo ricordiamo alle 14:30). La giornata sarà dedicata alle famiglie, nell'iniziativa promossa dalla società biancorossa del 'Family Day' (i figli e le mamme potranno entrare allo stadio gratuitamente al costo di un solo biglietto).

Il Paterno arriverà all’Aragona con una motivazione in più per fare risultato. Nella sfida di Coppa Italia di ieri, valida per l’andata dei quarti di finale, contro la Renato Curi Angolana i marsicani sono usciti sconfitti per 2-1. Questo sarà quindi un motivo in più per cercare di bloccare la corsa vincente dei vastesi che però vogliono a tutti i costi far felice il proprio pubblico, il quale accorrerà sicuramente numeroso per sostenere la propria squadra.