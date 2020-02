Una giovanissima vastese parteciperà ai Campionati Italiani di tiro a segno categoria Giovanissimi del prossimo 8 novembre a Napoli. Chiara Di Tullio, 11 anni, tesserata per il TSN Lanciano dopo aver superato le fasi comunali, provinciali e regionali, ha guadagnato l'accesso alla competizione tricolore della specialità pistola 10 metri (P10).

La sua passione le ha permesso di crescere e migliorare costantemente con tanti allenamenti sulle linee di tiro dell'Air Shooting Club Vasto. L'associazione sportiva vastese, nata due anni fa contestualmente all'apertura di una palestra di tiro, sta dando possibilità a tanti di avvicinarsi alla pratica del tiro a segno. Ed è con grande gioia che i soci dell'Air Shooting Club Vasto hanno accolto il brillante risultato della giovanissima atleta.

"È un risultato che ci riempie di soddisfazione - commenta Giulio Di Tullio, presidente del sodalizio sportivo vastese e tecnico federale della squadra (nonchè papà e primo maestro di tiro a segno di Chiara) -. Per la nostra associazione sportiva e per il TSN Lanciano è motivo di orgoglio poter essere rappresentati da Chiara in una competizione nazionale". L'augurio alla giovanissima e talentuosa tiratrice è di farsi onore ai Campionati Italiani e proseguire con una brillante carriera sportiva costellata di soddisfazioni e successi.