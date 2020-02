Nicola Tiberio, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vasto, presenta il Piano asfalti in questa intervista a Zonalocale.it. Questo l'elenco delle strade interessate dai lavori: via delle Croci, rotatoria di Sant'Onofrio e relative canalizzazioni da via Madonna dell'Asilo, viale Perth, via Cardone, via Sant'ONofrio, circonvallazione Histoniense, contrada Lebba, via Incoronata, via Dante Gabriele Rossetti, via San Michele, corso Mazzini, corso Europa, viale Giulio Cesare, via Maddalena, via San Rocco, via Cupello, via Suriani, via De Gasperi, via Ciccarone, via Mario Molino-bretella, innesto statale 16-lungomare Cordella, lungomare Duca degli Abruzzi, via Donizetti, innesto statale 16-stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, via Pescara, via dei Conti Ricci, via Polercia, via Incoronata-traversa asilo nido comunale, via Pertini, via del Cimitero, via Codalfa, via Canaccio, via Misurata, via Tobruk, via Asmara, via XXIV Maggio, Ugo Foscolo, via Naumachia, via Machiavelli, via Bucacheto, via Pezzo del Marchese.