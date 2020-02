Il Comune di San Salvo, per il quarto anno consecutivo, si appresta a premiare il merito in ambito scolastico. Un'iniziativa promossa dell'amministrazione comunale e dalla presidenza del Consiglio che assegnerà un riconoscimento a tutti quegli studenti, di ogni ordini e grado che frequentano le scuole a San Salvo, ed hanno completato il loro ciclo di studi con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2014-2015.

La cerimonia si svolgerà venerdì 23 ottobre 2015 alle ore 10 presso il Centro culturale "Aldo Moro".

"Premiare il merito. È il metodo che si è dato questa amministrazione comunale – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – nei diversi ambiti della civile convivenza. Attribuiamo alla scuola il ruolo, assieme alla famiglia, di principale agenzia educativa. Per questa ragione si insiste nel promuovere la preparazione e l’impegno culturale, cifre stilistiche da applicare nello studio per raggiungere risultati importanti per la propria vita e di riflesso per la nostra Città".

Alla cerimonia di premiazione dei ragazzi più meritevoli parteciperanno gli assessori comunali alla Cultura, Giovanni Artese, e alla Scuola, Maria Travaglini, e le dirigenti scolastiche Ester Castaldo, Daniela Bianco e Anna Orsatti.

"Quest’anno verranno premiati 73 studenti - evidenzia il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano – a dimostrazione di come stia crescendo a San Salvo il livello di preparazione e di applicazione dei ragazzi. Premiare il merito non è una competizione tra gli studenti, ma un’occasione per ribadire che con lo studio si può raggiungere qualsiasi obiettivo".