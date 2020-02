Si svolgerà sabato 24 ottobre la cerimonia di presentazione e di inaugurazione della sezione di Vasto della Fratres. "La Fratres - spiegano gli organizzatori dell'evento - è un’associazione di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità, nata nel 1971 come ente morale con l’obiettivo di invitare la gente alla donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue, del sangue midollare e degli organi. La sezione di Vasto rappresenta la seconda realtà abruzzese, dopo quella già operativa a Magliano dei Marsi ed è la numero 782 in Italia".

All'incontro, che si terrà a partire dalle 17 presso la Sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, parteciperanno il presidente ed il segretario nazionale dell'associazione, che consegneranno il labaro caratteristico della associazione alla locale sezione.