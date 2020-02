Non sarà la partita decisiva dell’anno, ma comunque, dal suo esito, si avrà un quadro più chiaro rispetto alle gerarchie di questa stagione. La nona giornata ha già il sapore di big match in eccellenza. Questa domenica alla Stadio Aragona si affronteranno la capolista Vastese e la vice capolista Paterno, pronte a darsi battaglia. In occasione di questa partita, la società biancorossa ha indetto il ‘Family Day’, giornata in cui mamme e figli entreranno gratis allo stadio e, oltre a godersi la partita, potranno prendere parte a momenti d’intrattenimento organizzati prima del fischio d’inizio, in programma alle 14:30. Intanto in casa Vastese si cerca di recuperare gli acciaccati Iaboni e Della Penna, ancora in dubbio la loro presenza domenica.

Un solo punto a dividerle in classifica e quel primo posto che fa gola al Paterno e piace alla Vastese, che ha iniziato a prenderci gusto e punta alla quinta vittoria consecutiva, dopo l’1-0 conquistato a Francavilla. I ragazzi di mister Colavitto si stanno preparando al meglio per questa sfida, consapevoli che, in caso di vittoria, potranno dare un segnale fortissimo al campionato. L’entusiasmo sta crescendo al trascorrere dei giorni e per questa domenica ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. Durante la seduta di allenamento di ieri pomeriggio, una rappresentanza di tifosi vastesi ha consegnato le nuove sciarpe biancorosse ai giocatori e a mister Colavitto, i quali hanno lasciato un contributo alla tifoseria, pronta a continuare nel dare il proprio apporto alla squadra. Prima di lasciare ogni parola al campo, ci siamo rivolti ad Augusto Marfisi, autore del gol decisivo domenica contro il Francavilla.