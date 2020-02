È di due feriti il bilancio di un terribile incidente avvenuto stasera sulla Fondovalle Sinello. Per cause che la polizia stradale sta accertando, si sono il violento urto è avvenuto attorno alle 21,45 in località Piano Ospedale tra una Fiat Croma, guidata da un uomo di Carpineto Sinello e una Volkswagen Golf guidata da una donna di Gissi.

Lo scontro è avvenuto nei pressi del bivio per la zona industriale di Gissi, con la Croma che viaggiava in direzione Gissi e la Golf che andava verso la costa. Nell'impatto, sono rimasti feriti entrambi gli automobilisti, trasportati all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Dopo i rilievi degli agenti della polstrada di Lanciano, è stato possibile effetture le operazioni di rimozione delle autovetture e di pulizia del manto stradale.