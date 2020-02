Mondovisioni è la rassegna di film/documentari presentati in anteprima al Festival di Internazionale a Ferrara, a cura di CineAgenzia, e poi proposti in tour in molte delle regioni italiane. Quest’anno sulla mappa ufficiale c’è anche l’Abruzzo e grazie all’interessamento del Centro Culturale “Aldo Moro” i cittadini del Vastese potranno assistere e conoscere temi e vicende che spesso i media e circuiti “ufficiali” non contemplano o osservano troppo da lontano. Otto film, otto documenti illuminanti, scelti dai maggiori festival internazionali su attualità, informazione, diritti umani e libertà di espressione, in un contesto geopolitico di massima attualità.

Giovedì 22 ottobre alle ore 21 presso nella sala cine/teatro del centro culturale "Aldo Moro" per assistere alla prima proiezione degli "Internazionali Mondovisione".

(T)ERROR (In lingua originale con sottotitoli italiano) - Il primo documentario a seguire dall’interno una operazione anti-terrorismo dell’FBI, per rendere conto dello stato attuale della War on Terror contro l’islamismo radicale, attraverso una vicenda paradossale che sembra più partorita dalla mente di uno sceneggiatore che pianificata dal Pentagono.

Dal punto di vista di “Shariff”, 63enne afroamericano, ex-attivista diventato informatore, scopriamo le tattiche di indagine adottate dall’intelligence statunitense, e le torbide giustificazioni che le sostengono.

Teso come un thriller, crudo e controverso, (T)error illumina la fragile relazione tra libertà individuali e sorveglianza totale nell’America d’oggi.