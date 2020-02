Ancora nulla di fatto per la vertenza della Sider Vasto, per la quale nel pomeriggio di ieri, mentre i lavoratori erano in presidio (qui l'articolo), si è svolto un incontro tra il Prefetto di Chieti, Antonio Corona, il titolare della ditta, rappresentanze sindacali, l'assessore regionale Giovanni Lolli e il sindaco Lapenna.

Purtroppo l'accordo non è stato ancora raggiunto, con la proprietà ancora orientata a vendere i macchinari separatamente, operazione che di fatto farebbe saltare la trattativa in corso con il gruppo Rapullino, che ha già concluso un'operazione molto simile a Basciano (Te). La speranza dei lavoratori è che si possa concludere lo stesso tipo di accordo anche per l'azienda vastese, ma per il momento è tutto sospeso.

Entro questa settimana, l'azienda interessata a rilevare la Sider Vasto dovrà quindi presentare una ulteriore offerta che sarà vagliata dal giudice che si occupa del fallimento.