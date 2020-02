Come ogni lunedì pomeriggio, ieri sono scese in campo le formazione abruzzesi della juniores d’elite, comprese quelle del territorio. Rimane a zero punti in classifica l’Atessa Mario Tano, sconfitto in casa dal Francavilla per 4-1. Conquista tre punti tra le proprie mura il Torre Alex Cepagatti (3-1 con il Miglianico), così come la Spal Lanciano (3-1 con il Sambuceto).

Vince e rimane a punteggio pieno il Vasto Marina che con Il Delfino Flacco Porto chiude la pratica sul 3-1. Un’altra prova positiva dei ragazzi di mister Cesario, rimasti così in testa alla classifica. Il primo vantaggio ospite è arrivato intorno al quindicesimo, grazie ad una buona azione corale terminata con il gol in area di Forte. Il raddoppio dei vastesi, invece, porta la firma di Pianese, quest’ultimo bravo a metterla dentro dopo l’ottimo lavoro di squadra nella fase offensiva. Prima del termine della prima frazione di gioco, il Delfino Flacco Porto era riuscito ad accorciare le distanze. Nel secondo tempo il Vasto Marina non intende fare scherzi e chiude la partita con la rete di Ciccotosto, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Marchesani. Un avvio di stagione davvero ottimo quello dei vastesi che adesso si preparano ad affrontare il Cupello in trasferta la settimana prossima

Cupello che, decimato dalle assenze, in trasferta a Montesilvano è stato costretto a correre ai ripari e si è dovuto arrendere all’Acqua e Sapone di mister Naccarella sul risultato di 3-0. Una sconfitta arrivata soprattutto a causa delle tante assenze (molti dei ragazzi in gita scolastica all’Expo di Milano). Il primo passo falso del campionato che dovrà essere subito cancellato lunedì prossimo, quando al Comunale arriverà la capolista Vasto Marina. Non sarà facile fare risultato contro una delle formazioni più forti del girone. Nella gara di ieri è da segnalare l’esordio del giovane classe 2000 Moretti tra le fila rossoblù.

Continua il periodo negativo dei ragazzi di mister Di Nardo (assente ieri alla partita per motivi di lavoro). Contro la Renato Curi Angolana i biancazzurri hanno giocato un buon primo tempo, ma nella ripresa, dopo il primo gol subito, la squadra è calata e nei minuti finali del match sono arrivate altre due reti degli ospiti. Con questo 3-0 incassato, l’U.s. San Salvo rimane con un solo punto in classifica dopo quattro giornate.

Un lunedì senza sorrisi anche per il Vasto Calcio che in casa rimedia una pesante sconfitta per 4-0 contro il River Casale, squadra sicuramente superiore per organico a disposizione. I ragazzi del presidente Giannone dovranno continuare a lavorare senza pensare alla sconfitta di ieri e al solo punto conquistato sino ad ora in questo campionato. Da neopromossa, la formazione vastese sta pagando l’inesperienza in questa competizione, ma potrà comunque dimostrare di poter conquistare la permanenza in questo girone con il tempo. Tra sorrisi, gioie e delusione, un’altra settimana è iniziata e le squadre calcistiche del territorio sono già pronte a prepararsi per le prossime sfide in programma.

Tutti i risultati della quarta giornata

San Salvo-RC Angolana 0-3

Acqua e Sapone-Cupello 3-0

Vasto Calcio-River Casale 0-4

Il Delfino Flacco Porto-Vasto Marina 1-3

Atessa Mario Tano-Francavilla 1-4

Torre Alex Cepagatti-Miglianico 3-1

Spal Lanciano-Sambuceto 3-1

La classifica

Vasto Marina 12

River Casale 12

Acqua e Sapone 9

Cupello Calcio 9

Francavilla 8

RC Angolana 7

Torre Alex Cepagatti 7

Sambuceto 6

Il Delfino Flacco Porto 4

Spal Lanciano 3

San Salvo 1

Miglianico 1

Vasto Calcio 1

Atessa Mario Tano 0