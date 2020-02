Fine settimana difficile per la Vastese calcio a 5 uscita sconfitta dalle sfide della seconda giornata del campionato di serie C e di quello juniores.

Montesilvano - Vastese C5 3-1

Sul parquet del Palaroma, tempio del calcio a 5 abruzzese, i padroni di casa hanno saputo sfruttare al meglio le loro caratteristiche, imponendo il gioco con il modulo 4-0 che ha messo in non poca difficoltà i biancorossi. La squadra di mister Giacomucci, mai pericolosa in attacco, si salva in un paio di occasioni: al 5' minuto un tiro del Montesilvano finisce fuori, al 20' è Sputore a respingere la sortita avversaria. Ma, al 30', Cafarelli porta in vantaggio i padroni di casa su schema da calcio di punizione. Due minuti dopo, in pieno recupero, è Giansante, ancora su palla inattiva, a raddoppiare.

La Vastese è tornata in campo nel secondo tempo con l'intenzione di trovare il pareggio e, portando pressing totale agli avversari, il match è stato più equilibrato. Due le occasioni sui piedi di Sambrotta, entrambe parate dall'estremo di casa. Anche il Montesilvano ci ha provato due volte, con Sputore ancora attento ma poi', al 20', in un'azione rocambolesca, è arrivato il gol del 3-0 segnato da Cilli. Al 28' c'è stato spazio anche per il gol dei biancorossi con De Cinque che, dopo aver vinto un contrasto, ha siglato la rete del definitivo 3-1.

Sabato prossimi la formazione vastese avrà l'occasione di riscattarsi nella sfia contro il Tollo 2008 sul campo del centro sportivo San Paolo della Promo Tennis.

Paglieta - Vastese juniores 10-3

Con soli 6 uomini a disposizione i biancorossi scendono sul sintetico di Paglieta e passano subito in vantaggio con Amici. Una rete illusoria perchè i troppi errori difensivi e l'inevitabile stanchezza visto l'unico cambio a disposizione, consentono al Paglieta di dilagare e andare al riposo in vantaggio per 6-1. Stesso copione anche nella ripresa, con altre 4 reti dei padroni di casa e due dei biancorossi Amici e Notarangelo per il definitivo 10-3.

In queste prime due giornate la squadra di mister Porfirio è stata oltremodo penalizzata dalla panchina corta. Domenica mattina i biancorossi ospiteranno il Progetto Giovani 2006 per la terza giornata del campionato juniores.