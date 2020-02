Con le piogge delle ultime ore tornano le insidie sulle strade del Vastese. Questa mattina un'auto si è ribaltata mentre percorreva la Statale 16 in territorio di Vasto.

Dalle prime informazioni pare che una Fiat Stilo, guidata da una 24enne di Casalbordino che si stava recando al lavoro a San Salvo, ha perso aderenza in curva, è finita contro il muro di contenimento a lato della strada e, dopo diversi metri, ha terminato la sua corsa coricata su un lato al di fuori della carreggiata. Per la conducente le ferite fortunatamente non sarebbero gravi, ma è stata trasportata dal 118 in via precauzionale all'ospedale "San Pio".

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Vasto, il personale dell'Anas e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto. Il veicolo adagiatosi al di fuori della carreggiata non ha causato particolari rallentamenti al traffico.

Già ieri si sono registrati diversi incidenti causati dall'asfalto viscido. Un'auto ribaltandosi è finita sotto il ponte nella zona del viadotto San Nicola [l'articolo], mentre, sempre nel pomeriggio di ieri, un frontale di è verificato sulla Statale 16 in territorio di Petacciato: tre feriti, di cui uno ricoverato a Vasto.