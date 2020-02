Si è avviato ieri, nell’Istituto Tecnico Economico "G. Spataro" di Gissi, il progetto promosso da Confindustria "Scuola e Imprese: Fare Rete = Fare Goal", rivolto agli studenti delle ultime due classi.

I ragazzi saranno accompagnati tutta la settimana da esperti del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria e dei sindacati rappresentativi, in un percorso formativo che ha l’obiettivo di potenziare i processi di orientamento e le capacità di ricerca attiva del lavoro.

È intervenuta al primo incontro, tra gli altri, la dott.ssa Claudia Pelagatti, Responsabile dell’Area Education di Confindustria Chieti-Pescara.

Il percorso coinvolgerà la prossima settimana anche l’Istituto Tecnico Economico di Casalbordino. Un’occasione preziosa per i giovani studenti, per riflettere sui propri talenti e sulle caratteristiche e le vocazioni territoriali, senza perdere di vista il resto del mondo, sulle abilità e sulle competenze necessarie per aver successo nel mondo del lavoro, ascoltando le esperienze dei giovani imprenditori, imparando a essere efficaci nelle scelte formative e di crescita professionale nonché nella ricerca del lavoro.