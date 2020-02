Mercoledì 21 ottobre l'associazione Liberi Tutti di Gissi apre di nuovo i battenti con un incontro aperto a tutti. Verrà presentato il programma delle attività gratuite che i ragazzi dell'associazione propongono ai compaesani e non solo. Tra le attività di spicco ci sono: un laboratorio teatrale che dura ormai da 6 anni, un percorso fotografico che sta radunando sempre più appassionati e per il primo anno un laboratorio di danzamovimentoterapia.

L'associazione invita tutti a partecipare a questo incontro previsto per le ore 18:00 nella sede di corso R. Gaspari 10 (ex municipio). Per maggiori informazioni: www.liberituttigissi.it.