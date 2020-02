Incidente stradale sul viadotto San Nicola, oggi pomeriggio dopo le 16,30, quando una donna alla guida di una Punto ha perso il controllo dell'auto, mentre dalla statale 16 si dirigeva verso via Mario Molino.

A seguito dello sbandamento, il mezzo si è ribaltato, andando a finire sotto il ponte. La donna è stata subito trasportata presso il locale Pronto soccorso per le cure del caso. Al momento non risulta aver subito gravi conseguenze. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale per risalire all'esatta dinamica del sinistro. Sul posto, anche i vigili del fuoco, intervenuti per il recupero del mezzo coinvolto.