Non è passato neanche qualche minuto dal termine del Gran Premio di Australia della MotoGp che già sul web si è scatenato un putiferio. La pagina facebook di Andrea Iannone e quelle che parlano di motociclismo sono state prese d'assalto dai tifosi (o sedicenti tali) di Valentino Rossi: tutti contro Andrea Iannone, "colpevole" secondo gli ultras delle due ruote, di aver sorpassato il loro beniamino spingendolo così giù dal podio e levandogli punti preziosi verso la corsa al titolo mondiale. Messaggi in tutte le lingue e con tutti i livelli possibili di offesa rivolti al pilota vastese, ieri protagonista di una gara perfetta in quel di Phillip Island. Una situazione pesante che però non offusca di certo la gara straordinaria disputata dal pilota in sella alla Ducati numero 29. [LEGGI]

E, il giorno dopo, quando la furia degli estremisti rossiani non si è ancora placata (anche se fortunatamente si leggono in rete centinaia di commenti di tifosi di Rossi che accettano con sportività il risultato della gara), ecco che voci autorevoli scendono in campo per dire la loro.

È il caso di Carlo Pernat, manager di Iannone ma prima di tutto uomo legato al motociclismo. "No ragazzi miei non ci siamo. Coprire di insulti Andrea Iannone perchè ha battuto Valentino è roba da curva calcistica e questo non deve assolutamente entrare nella nostra cultura che è quella di rispettare campioni che si sorpassano a 300 Km/h. Pensate che in Spagna abbiano insultato Marquez perchè ha battuto Lorenzo levandogli 5 punti determinanti? Non è così, gli dicono bravo perchè ha vinto. Personalmente sono tifoso di Valentino da sempre ma quando vedo queste cose me ne scappa la voglia. Sono sicurissimo che a Valentino questo comportamento dei suoi tifosi non gli va assolutamente a genio, come quello di fischiarlo al Mugello nel Gran Premio di questa stagione. Brutta roba ragazzi così non va bene per niente".

Dal canto suo, il diretto protagonista, Valentino Rossi, ha così commentato il duello con il suo collega (e amico) della Ducati: "Iannone è stato bravissimo, nel corpo a corpo è forte e quando giochi il podio ognuno da il 100% e lui ha sfruttato la potenza della Ducati in rettilineo, è stato bravo lui. Peccato perché è stata una bellissima gara, grande dispiacere aver perso il podio e 7 punti, oggi andavo forte e potevo battere Lorenzo. Ci sono comunque cose positive, la moto andava bene, nei momenti giusti il passo è stato buono. Abbiamo uno svantaggio troppo grande in rettilineo su Ducati, Honda e la stessa moto di Lorenzo, forse sono troppo più grosso io. Però abbiamo altri punti di forza e si può passare nel guidato, oggi mi sono anche divertito".

Anche Guido Meda, telecronista di Sky (e da sempre con un debole per Valentino Rossi), dice la sua: "Andrea Iannone ha fatto una grande gara. È un pilota, della Ducati, non è il burattino di nessuno, non sposa alleanze non è pagato per accondiscendere. Deve fare le sue gare, la sua strada, la sua carriera. Che futuro possono avere i quattro (quaranta, quattrocento o quattromila) dementi che lo stanno insultando su questi stupidi social per essere arrivato davanti a Rossi? Cosa non avete capito della definizione sport individuale? Cosa vi sfugge del fatto che a Rossi e a Lorenzo il mondiale non è previsto che lo debba regalare qualcuno, ma se lo devono giocare con l'incognita di altri ventitrè cristiani come loro? Ecco, tutto qui. Ho visto di sguincio, in una giornata professionalmente e personalmente intensa, un po' di questo genere di cose e mi sono sembrate così cretine e gratuite nella loro squallida normalità che mi sono sentito in dovere di dirlo".