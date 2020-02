Nuova mobilitazione degli operai della Sider Vasto, da questa mattina, per il timore che l'azienda tentasse nuovamente di smontare i macchinari, tra cui uno slitter di grande valore. In realtà non c'è stato alcun tentativo, in quanto il Prefetto di Chieti, Antonio Corona, ha convocato per oggi pomeriggio una riunione negli uffici della Prefettura, al quale è stato convocato il titolare dell'azienda. Saranno presenti anche l'assessore regionale Giovanni Lolli, il sindaco di Vasto Luciano Lapenna e rappresentanze sindacali, per cercare di fare il punto della situazione e verificare se ci sono soluzioni per i lavoratori, a cui a febbraio scadrà la cassa integrazione straordinaria.

I lavoratori resteranno a presidiare l'ingresso dell'azienda fino a quanto non avranno notizie a riguardo, anche se regna un certo pessimismo; i lavoratori, infatti, non si spiegano perché - nonostante ci sia un'azienda intenzionata a subentrare - la proprietà continui voler "vendere a pezzi", come di fatto già accaduto con i macchinari.

Intanto ai lavoratori in presidio è arrivata la solidarietà del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi e del segretario locale e consigliere comunale del Pd, Antonio Del Casale, che si sono recati sul posto a parlare con i lavoratori. "Purtroppo - ha sottolineato Smargiassi - non si ha la sensazione che la soluzione della vertenza sia vicina. Speriamo che si riesca presto a chiudere questa partita, perché ci sono in gioco molte famiglie costrette ad affrontare difficoltà economiche; la mediazione della politica rappresenta ormai l'unica soluzione". Più ottimista Del Casale, per cui "questa riconversione, rispetto a quelle in corso in Abruzzo, è la più vicina alla soluzione; speriamo in notizie positive dall'incontro in Prefettura". Nel frattempo Del Casale ha portato la propria solidarietà e quella del Pd ai lavoratori in presidio.