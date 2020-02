L'associazione Papi Gump per i diritti dei figli dei genitori separati lancia "il nuovo progetto Fondazione Scuola di Musica Papi Gump, che nasce a favore dei bambini meno fortunati", annuncia il presidente del sodalizio, Antonio Borromeo, che precisa: "I corsi sono completamente gratuiti. E’ un progetto che consentirà la realizzazione di un desiderio di molti bambini e ragazzi, i quali, meno fortunati di altri, vorrebbero avvicinarsi, per piacere o per talento, al mondo della musica ma non ne hanno le possibilità economiche.

Una scuola musicale gratuita, nella quale impareranno a governare le note e ad esprimersi utilizzando veri strumenti musicali messi a disposizione da Borromeo e da chiunque ritenga più utile donarli alla scuola che mantenerli in casa, spesso senza farne uso".

Antonio Borromeo dispone "dell’attestato di educatore, è diplomato in teoria del solfeggio ed in pianoforte complementare".

Sono previste lezioni di teoria e solfeggio, canto, pianoforte, violino, chitarra, basso e batteria. Per informazioni si può contattare Antonio Borromeo al numero 340 4042897, oppure all'indirizzo e-mail: papigumpborromeo@gmail.com.