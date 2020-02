La Podistica Vasto è sempre in fermento. Dopo la buona prestazione della scorsa domenica alla Stralanciano con gli atleti Donato Romagnoli, Marco Orfini, Nicolino Catalano, Francesco Giuliani, Luciano Fabrizio, il giovane Giuseppe Costanzo e Gianluca Evangelista, al suo esordio in una gara ufficiale con i colori biancorossi, si è presentata ieri al via della Maratona Dannuziana di Pescara con ben 7 atleti. Duemila podisti hanno invaso le strade della città adriatica in una manifestazione che ha ricordato Duilio Fornarola, decano dei maratoneti abruzzesi, scomparso lo scorso anno proprio mentre portava a termine la sua gara [LEGGI].

A Pescara, alla prima esperienza nella mezza maratona Marco Orfini ha chiuso con un rispettabilissimo tempo di 1 ora e 44 minunti, scendendo sotto i 5 minuti a Km. Ottima prestazione sempre nella mezza del presidente Altieri Daniele, che chiude la gara a 1h26 e continua il lavoro di preparazione della Maratona di Firenze del prossimo 29 novembre, alla quale l’ASD Podistica Vasto parteciperà con 6 atleti.

Sempre nella mezza maratona buoni anche i risultati di Donato Romagnoli, Antonia Falasca Antonia e Carmela Rotunno. Mentre sono ben 42 km e 200 metri quelli portati brillantemente a termine da Nicolino Catalano, al rientro da un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per alcuni mesi e Antonio Ricciuti, anche lui prossimo alla seconda Maratona d’Italia per numero di partecipanti, quella di Firenze.

Soddisfatto il presidente Altieri: "Dopo il successo della12ª Edizione del Trofeo Podistico della città del Vasto [VIDEO], sono contento e soddisfatto per i risultati ottenuti ieri a Pescara e impaziente di partecipare insieme ad altri 5 atleti, 3 dei quali all’esordio sulla distanza dei 42 km, alla prossima Maratona di Firenze".