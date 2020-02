L'addetto alla distribuzione di un'azienda che commercializza caffè parcheggia il furgone, scende a consegnare alcune confezioni in un bar del centro di Vasto. Si assenta pochi minuti, ma tanto basta a mani ignote per rubare 42 chili di caffè. Qualcuno, però, ha assistito alla scena e, così, quando arrivano i poliziotti, fornisce loro la descrizione dei presunti autori del furto, che vengono rintracciati e denunciati.

Il racconto - Così ricostruisce l'accaduto il vice questore Alessandro Di Blasio, dirigente del Commissariato di Vasto: "Il dipendente di una ditta, adibita alla distribuzione di caffè, era intento a rifornire un bar e aveva lasciato incustodito il proprio furgone per alcuni minuti.

Nel frattempo un giovane si avvicinava al mezzo e, aiutato da un complice, asportava un ingente quantitativo di caffè per poi occultarlo all’interno di un altro furgone parcheggiato nelle adiacenze.

Gli operatori della Squadra Volante del Commissariato, a seguito della segnalazione di un cittadino, arrivavano tempestivamente sul posto.

Grazie alla descrizione fornita, gli agenti riuscivano ad individuare i presunti autori del reato, che si aggiravano ancora nelle vicinanze.

All’interno del furgone bianco, risultato essere di proprietà di uno dei due rei, gli Agenti rinvenivano diverse confezioni di caffè.

Nell’immediatezza gli operatori rintracciavano il dipendente della ditta di caffè, che non si era nemmeno accorto di essere stato derubato.

Da un attento esame della merce rubata, l’uomo rilevava l’ammanco di 42 kg di caffè, per un valore di circa 800 euro.

La parte di merce recuperata veniva contestualmente restituita al proprietario mentre, prima dell’arrivo della Squadra Volante, i due si erano disfatti della parte restante.

Gli autori del fatto, identificati per S.C, di anni 43 e B.E. di anni 36", già noti alle forze dell'ordine, "sono stati deferiti alla locale autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso".