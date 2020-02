Attimi di paura, ma fortunatamente nessun ferito a seguito dell'incidente avvenuto intorno alle 21 di ieri sera sulla statale 16, nella zona della cantina "San Michele", dove un cinghiale è sbucato dalla vegetazione ai bordi della strada ed è stato investito da un autobus di linea, proveniente dal casello Vasto Nord dell'autostrada A14 e diretto a Vasto.

L'animale, un maschio adulto di tipo ungherese di circa 80 chili, ha provato ad attraversare di corsa la strada proprio mentre era in transito l'autobus. Inevitabile l'impatto, che ha sfondato il radiatore dell'autobus, che a sua volta si è fermato a bordo strada, mentre il cinghiale è riuscito a tornare indietro e a nascondersi tra la vegetazione nei pressi di un'abitazione privata, dov'è morto in pochi minuti.

Nessun problema per gli occupanti del mezzo a due piani, che però non è riuscito a ripartire. A portare i viaggiatori a destinazione, quindi, un mezzo sostitutivo, mentre sul posto è giunta una pattuglia del Corpo forestale dello Stato di Pretoro.

Per spostare l'autobus e portarlo in officina, c'è stato bisogno di un mezzo pesante per rimorchiarlo, mentre per il cinghiale è giunto il veterinario di turno per disporre la rimozione, avvenuta questa mattina con l'intervento dei volontari del gruppo comunale di protezione civile.

Purtroppo non è il primo incidente del genere che si registra in zona: agli inizi di luglio, ben tre i cinghiali (una femmina adulta e due piccoli) che erano finiti contro una Mercedes proprio nello stesso tratto di strada (qui l'articolo).