Inizia nel migliore del modi la stagione 2015/2016 in serie C della BCC San Gabriele. Nella palestra di via Silvio Pellico, Genovesi e compagne battono per 3-1 l'Arabona (26-24/28-26/21-25/25-16) in un match che, almeno nei primi 3 set, è stato combattuto punto a punto.

Squadra giovanissima, quella vastese, guidata in panchina da Maria Luisa Checchia che quest'anno è passata alla guida della prima squadra, con la collaborazione di Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio come team manager. Le padrone di casa hanno avuto la meglio grazie ad una buona continuità in attacco, con Claudia Scampoli già pronta a svolgere un ruolo da protagonista. Per le vastesi iniziare la stagione con una vittoria è certamente un'iniezione di fiducia, che spingerà a lavorare ancora di più in allenamento per migliorare nei fondamentali su cui si sono viste delle incertezze.

"Era importante questa vittoria all'esordio - commenta Marcovecchio -. Sappiamo che dovremo sfruttare al massimo le gare interne per il cammino verso una salvezza quest'anno non scontata. I presupposti per fare bene ci sono tutti, ieri avevamo di fronte una delle migliori squadre del campionato e le ragazze sono riuscite a spuntarla. Ci sarà da miglioare sicuramente a muro e in palleggio". In questa stagione le chiavi del gioco sono affidate alla giovanissima Noemi Scotti che, gara dopo gara, potrà acquisire la giusta sicurezza per essere il punto di riferimento della squadra.

Sabato prossimo le vastesi saranno impegnate nella difficile trasferta a Giulianova che ha battuto fuori casa il Lanciano per 3-0.