Secondo appuntamento della terza stagione dell'Edicola del Bar Walter, lo spazio dedicato ai protagonisti dello sport del nostro territorio. Nella puntata registrata come ogni lunedì mattina nel Bar Walter di Vasto, al microfono di Stefano Troilo è arrivato Giammichele Laccetti, presidente dell'Incoronata Calcio. Abbiamo poi ospitato Matteo Marinelli, oggi giocatore del Senigallia ma grande protagonista con la canotta biancorossa nelle scorse stagioni. Era passato al bar insieme al suo amico (ed ex compagno di squadra) Vittorio Ierbs e abbiamo approfittato per fare due chiacchiere con lui.

Spazio poi ad una rappresentanza del Vastese Inn Bike, con il presidente Luigi Di Lello, Nicola Jasci e Danilo Giammichele.

In chiusura abbiamo lanciato anche il sondaggio di questa settimana, che troverete sulla pagina facebook dell'Edicola [clicca qui] e al quale vi invitiamo a rispondere.

Buona visione e...vi aspettiamo lunedì prossimo al Bar Walter!