San Salvo marina si trasforma nella passerella della moda e del mondo fashion beauty. Il 19 e 20 dicembre la Diva & Eventi Management Agency di Walter Cordisco e la Marco Santili Communication, organizzano il 1° Festival dedicato esclusivamente alla moda.

Verranno presentate all'interno delle due giornate le ultime collezioni e tendenze del mondo della moda per donna, uomo e bambino. Un weekend tutto da scoprire, dove si assisterà al giusto mix tra moda, musica e spettacolo.

Location dell'evento sarà il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina.



Presentatrice della serata sarà la bella e brava Adriana Volpe. La conduttrice di "Mattino in Famiglia" e "I Fatti Vostri" su Rai 2 terrà un talk show insieme a ospiti appartenenti al modo della tv, della moda, del mondo della medicina e della estetica. Moderatori della serata saranno: Marco Santilli (direttore artistico) e Tiziana Smargiassi (intervistatrice nei forum e nel backstage e responsabile stampa).

Santilli si esibirà e delizierà i presenti con i suoi interventi musicali. Spazi in cui verranno presentati anche i suoi ultimi successi.

Altro ospite d'onore sarà Paolo Lungo direttamente dal programma "Detto Fatto", costumista e stilista televisivo che offrirà consigli d'oro per tutti e tutte le appassionate di moda e trucco.

E, come ogni evento che si rispetti, anche questo 1° Festival della Moda avrà la sua guest star. E' il protagonista della famosissima serie tv Squadra Antimafia: Marco Bocci.

Ci sarà possibilità, mediante un gioco interattivo nella giornata di sabato 19, di vincere 10 ingressi per poter parlare e fare foto proprio con Bocci nel backstage.

Inoltre tra i vari stand presenti, ci sarà anche lo spazio dedicato ai più piccoli. Per loro pupazzi dei cartoni animati con cui si potranno scattare le foto e divertirsi.



La rassegna include:

- Percorso di visita e acquisti presso gli stand.

- Forum e dimostrazioni con Paolo Lungo e Adriana Volpe, qualificati sulle ultime tendenze nel campo della moda, make up, hair stylist, benessere e tutto ciò che può interessare il mondo fashion.

- Sfilate di moda ed esposizioni con le ultime collezioni e tendenze per donna, uomo e bambino.

Ogni sfilata sarà arricchita da invitati, musica e spettacolo.



Le categorie degli stand saranno:

- Abbigliamento donna

- Abbigliamento uomo

- Abbigliamento bambino

- Intimo

- Costumi da bagno

- Parrucchieri

- Estetisti

- Make up

- Abiti da sposa

- Gioielleria

- Accessori

- Calzature

- Ottiche

- Spazio dedicato ai bambini



Programma generale delle due giornate (19 e 20 dicembre 2015):



SABATO 19:

ore 16 Inaugurazione e apertura stand

ore 18 Talk Show con Adriana Volpe

ore 19 Sezione foto

ore 21 Sfilata di moda. Conduce Adriana Volpe



DOMENICA 20:

ore 9.30 apertura stand

ore 11 Forum e dimostrazione con Paolo Lungo di "Detto Fatto»

ore 18 Talk Show con Adriana Volpe

ore 19 Forum Moda

ore 21 Sfilata di moda e chiusura rassegna con l'ospite d'onore, Marco Bocci



L'evento è patrocinato dal Comune di San Salvo ed è organizzata da Diva & Eventi e Marco Santilli Communication.

La prevendita sarà disponibile sul circuito «CiaoTickets» (http://www.ciaotickets.com/abbonamento/abbonamento-2-eventi-week-fashionstyle-19-e-20-dicembre-2015-san-salvo)

per rendere i biglietti acquistabili anche fuori Regione al costo di 23 euro.



Per gli stilisti o per chi vuole dare visibilità al proprio brand o azienda può contattare la redazione all’indirizzo mail:

weekfashionstyle@gmail.com



Questi i Link per conoscere meglio Week FashionStyle 2015:



Pagina Facebook:https://www.facebook.com/weekfashionstyle

(Comunicato stampa)