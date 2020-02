Sgonfiano le gomme delle auto parcheggiate nell'area di servizio mentre le automobiliste sono assenti. Poi, al loro ritorno, fingono di soccorrerle, ma è solo un pretesto per cercare di adescarle.

Succede a Vasto, nell'area di sosta di località Zimarino, lungo la statale 16, nella zona del casello autostradale di Vasto Nord.

Il piazzale antistante il distributore viene spesso utilizzato come parcheggio dagli automobilisti, che scendono dalle loro auto per salire sui bus di linea o i pullman gran turismo. Sono recenti le segnalazioni giunte a Zonalocale.it riguardo agli episodi avvenuti ai danni di donne che parcheggiano la macchina e partono coi mezzi pubblici ma, al loro ritorno, trovano i penumatici a terra. Così ricevono offerte di aiuto da sconosciuti che, in realtà, hanno l'unico obiettivo di molestarle. Le vittime hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine.