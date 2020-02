PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

In scena oggi la quinta giornata di Prima categoria. Il campionato continua a essere guidato dalla Casolana che si sbarazza in trasferta del Gissi per 3 a 1. Subito dietro, non mollano i biancazzurri del Real Montazzoli: in trasferta a Lanciano si impongono per 2 a 1 in extremis in 10 uomini. Dopo il gol di Mainella, è Di Marco a regalare i tre punti al 92esimo con una pennellata su punizione.

Vince e convince lo Sporting San Salvo sul nuovo campo in sintetico. Lo Scerni è battuto 3 a 0: per i ragazzi di mister Marcello vanno in gol Di Laudo, Cardarella e Farina.

A Fresagrandinaria per gran parte della partita contro il quotato Tre Ville vince la noia. La partita termina 0 a 0 con poche emozioni concentrate soprattutto nel finale. Ad avere le principali chance per cambiare il risultato è Delle Donne (Fresa) che prima da posizione favorevole spara alto, poi al volo all'interno dell'area colpisce la traversa. Un legno anche per gli ospiti che prendono un palo su mischia in area.

Finisce 0 a 0 la sfida salvezza tra Roccaspinalveti e Mario Tano.

I RISULTATI

Fresa - Tre Ville 0-0

Gissi - Sporting Casolana 1-3

Montalfano - Marcianese 1-1 (ieri) [l'articolo]

Piazzano - Trigno Celenza 3-2

Roccaspinalveti - Mario Tano 0-0

S. Vito - Guastameroli 1-3

Spal Lanciano - Real Montazzoli 1-2

Sporting San Salvo - Scerni 3-0

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 15

Real Montazzoli 13

Guastameroli 11

Sporting San Salvo 10

Tre Ville 9

Fresa 8

Marcianese 8

Piazzano 7

Montalfano 6

Scerni 6

S. Vito 4

Roccaspinalveti 4

Gissi 3

Trigno Celenza 1

Spal Lanciano 1

Mario Tano 0

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Sporting Casolana

Guastameroli - Gissi

Marcianese - S. Vito

Montalfano - Sporting San Salvo

Real Montazzoli - Piazzano

Scerni - Roccaspinalveti

Tre Ville - Spal Lanciano

Trigno Celenza - Fresa

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Quarta giornata in Seconda categoria dove militano sette squadre del Vastese. La notizia è l'allungo del Real Carpineto Sinello in testa alla classifica. I viola si confermano la squadra da battere, ma soprattutto la matricola terribile del girone considerata la recente vittoria del campionato di Terza. Contro il Paglieta basta il sigillo di Michele Di Marco per l'1 a 0 finale.

L'Odorisiana si ferma in casa contro il San Buono. 0 a 0 il risultato finale. Biancoverdi che hanno dominato la partita infrangendosi però contro la linea difensiva ospite. All'80esimo sembrava fatta, ma il salvataggio sulla linea di un difensore nega la gioia ai padroni di casa che scivolano al terzo posto superati dalla Virtus Rocca San Giovanni che batte il Mario Turdò per 2 a 1.

Perde malamente lo Sporting Vasto a Perano per 5 a 1. I vastesi, scesi in campo con 7 elementi della Juniores, restano a 0 punti. La rete della bandiera è stata siglata da Cipollaro.

I RISULTATI

Incoronata Calcio Vasto - Real Porta Palazzo 1-4 (ieri) [l'articolo]

New Archi Perano - Sporting Vasto 5-1

Odorisiana - San Buono 0-0

Real Carpineto Sinello - Paglieta 1-0

Tornareccio - Sporting Altino 4-2

Virtus Rocca San Giovanni - Mario Turdò 2-1

* riposa Tornareccio

LA CLASSIFICA

Real Carpineto Sinello 12

Virtus Rocca San Giovanni 9

Odorisiana 8

Real Porta Palazzo 7

Incoronata Calcio Vasto 7

Tornareccio 6

Real San Giacomo 2006 6

Sporting Altino 4

Paglieta 4

New Archi Perano 3

San Buono 1

Mario Turdò 1

Sporting Vasto 0

IL PROSSIMO TURNO

Mario Turdò - New Archi Perano

Paglieta - Virtus Rocca San Giovanni

Real Porta Palazzo - Odorisiana

San Buono - Real Carpineto Sinello

Sporting Altino - Incoronata Calcio Vasto

Sporting Vasto - Real San Giacomo