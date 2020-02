La Vastese vince a Francavilla e allunga in testa alla classifica del campionato di Eccellenza. Decisivo il gol di Marfisi su calcio di rigore al 15' del primo tempo. La squadra del presidente Bolami resta così al comando della classifica del campionato.

I biancorossi sin dalle prime battute prova a trovare la via del gol. La prima occasione porta la firma di D’Alessandro che, con un bel tiro dal limite, colpisce il palo. Passano due minuti ed è Tarquini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a mettere di poco a lato. Il vantaggio arriva al quarto d’ora: l’arbitro concede il calcio di rigore ai biancorossi per atterramento di Tarquini in area e Marfisi è freddo nel battere Spacca per l’1-0. A cinque minuti dal termine altra occasione per i biancorossi con un destro di Faccini deviato in corner dal portiere avversario.

Si riparte per il secondo tempo e la Vastese potrebbe raddoppiare con Di Pietro che però tira addosso a Spacca. Ancora un legno per la formazione di mister Colavitto: all’11’ della ripresa è Tarquini a colpire il palo. È sempre il numero 9 biancorosso ad andare vicino al gol però, quando è solo in area, manda fuori a fil di palo. Al 33’ terzo palo colpito dalla Vastese, questa volta dopo il tiro dal limite di Faccini. Il Francavilla, così come accaduto domenica scorsa a Cupello, prova il forcing per evitare la sconfitta ma il risultato non cambia. La Vastese vince 1-0.

Francavilla - Vastese 0-1 (1’ Marfisi [r])

Francavilla: Spacca, Di Sabatini, Di Giacomo, Milizia, Giangiacomo, Di Francia, Spinello (12’ st Rodia) , Di Giovanni (5’st Spinelli), Tadic, Nardone, Vitelli. Panchina: Parente, Di Crescenzo, Cardone, Bufo, Di Lallo. Allenatore: D’Eustacchio.

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro (17’ st D’Ascanio), Giuliano, Natalini, Balzano, D’Alessandro, Tarquini, Faccini, Marfisi (28’st Luongo). Panchina: Morettini, Giancristofaro, Basilico, Baldeh, Lavorgna. Allenatore: Colavitto.

Ammoniti: Di Sabatino, Tadic (F).

Arbitro: Ursini di Pescara (Mainella e Consalvo di Lanciano)

8ª giornata

Alba Adriatica-Torrese 1-2

Francavilla-Vastese 0-1

Miglianico-Martinsicuro 0-2

Morro d’Oro-Acqua e Sapone 4-1

Paterno-Capistrello 4-0

RC Angolana-Montorio 1-0

San Salvo-Cupello Calcio 1-0

Sambuceto-Pineto 2-3

Val di Sangro-Celano 2-0

Classifica

Vastese 19

Paterno 18

Morro d'Oro 15

San Salvo 15

Martinsicuro 14

Pineto 14

Miglianico 13

Alba Adriatica 12

Capistrello 11

RC Angolana 11

Sambuceto 11

Torrese 10

Celano 7

Cupello 6

Montorio 6

Val di Sangro 6

Francavilla 5

Acqua e Sapone 0