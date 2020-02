È iniziato oggi il campionato di Terza categoria che impegna 12 squadre del Vastese. Prima giornata all'insegna dei gol.

Innanzitutto la partita di Carunchio. Nonostante il grave lutto che ha colpito la Dinamo Roccaspinalveti e la richiesta di non giocare, la Figc Abruzzo ha deciso per la disputa della gara.

È terminata 5 a 0 per gli ospiti che hanno giocato con il pensiero rivolto al compagno di squadra e amico che ieri notte ha perso la madre. Al triplice fischio finale commossa dedica della Dinamo: "Presidente, dirigenti e giocatori si uniscono alla scomparsa della mamma del nostro calciatore e amico Edi Ramundo. Dedichiamo a lui la vittoria e lo aspettiamo a braccia aperte".

Per la cronaca sportiva: in gol Basso Colonna (tre reti), Martin Suriano e Antonio Ramundo. Brutto esordio per il Carunchio 2010 tornato in Terza dopo la retrocessione dalla Seconda.

Torna alla grande la New Robur di Castiglione Messer Marino dopo anni di assenza dal calcio giocato. Il Real Liscia viene battuto per 4 a 0. Cristian D'Ippolito apre le marcature di tacco dopo 5 minuti, poi doppietta di Davide Magnacca I a cavallo dei due tempi e serve il poker Mattia Iacovone a tempo scaduto in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Interessante la sfida tra Real Cupello e Lentella. Si impongono i gialloverdi per 3 a 0. Partita sbloccata già al secondo minuto, quando Farina commette fallo in area. Su rigore Ramundi non sbaglia. Raddoppia prima della fine del primo tempo Marcucci di testa; qualche dubbio sulla sua posizione.

Il Real Cupello alla ripresa del gioco resta in 10 per l'espulsione di Marcello e si sbilancia in avanti cercando il gol. Arriva così la terza rete dei lentellesi in contropiede con Ramundi. Diverse le occasioni per i padroni di casa con Scardigno, Capraro e Palazzo, ma Roberti salva la porta ospite.

Inizia bene, invece, l'avventura dell'altra cupellese, l'Atletico. In trasferta a Tufillo contro la Virtus si impone per 1 a 0 su un campo ostico. I tre punti portano la firma di Alessandro Marchione che segna l'unica rete della partita. La Virtus sul risultato di 0 a 0 non si è fatta neutralizzare un rigore dal n. 1 cupellese Antonino Di Minni.

Il Guilmi al 32esimo campionato consecutivo impatta contro l'Aurora Furci sul neutro di Montazzoli. Giacomo Perrucci aveva portato in vantaggio i guilmesi su punizione, poi raggiunti dagli ospiti che tornano in campo dopo un anno di assenza dal campionato.

Chiude la giornata il 3 a 3 tra Vasto e Sporting Pollutri.

I RISULTATI

Carunchio 2010 - Dinamo Roccaspinalveti 0-5

Guilmi - Aurora Furci 1-1

New Robur - Real Liscia 4-0

Real Cupello - Lentella 0-3

Vasto - Pollutri 3-3

Virtus Tufillo - Atletico Cupello 0-1

LA CLASSIFICA

Dinamo Roccaspinalveti 3

New Robur 3

Lentella 3

Atletico Cupello 3

Vasto 1

Pollutri 1

Guilmi 1

Aurora Furci 1

Virtus Tufillo 0

Real Cupello 0

Real Liscia 0

Carunchio 2010 0

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Cupello - New Robur

Aurora Furci - Real Cupello

Dinamo Roccaspinalveti - Vasto

Lentella - Carunchio 2010

Pollutri - Virtus

Real Liscia - Guilmi