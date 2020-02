Nel Campionato di Promozione abruzzese (gir. B) è andata in scena la settima giornata che ha visto rimanere in testa alla classifica, ma in solitudine, il Pro Sulmona, uscito vincente per 3-1 nella sfida casalinga contro Il Delfino Flacco Porto. Pareggia in trasferta il River Casale (1-1 contro il Pinetanova), così come il Penne (2-2 sul campo del Passo Cordone). È terminata 0-0 la sfida tra le Virtus Ortona ed il Castello 200, mentre il Silvi in trasferta contro il Palombaro conquista i tre punti battendo gli sfidanti per 1-0. Vince e non di poco il Villa 2015 (4-0 contro Castiglione Valfino), mentre pareggiano sia il Casalbordino (2-2 in casa contro il Torre Alex Cepagatti) che il Vasto Marina (1-1 contro il Fossacesia).

Per quanto riguarda il punto conquistato dalla formazione di mister Cesario, nel primo tempo i vastesi hanno subito intorno al quindicesimo la rete di Zinni, arrivata dopo una buona azione corale degli ospiti (1-0). Circa venti minuti più tardi è grazie al gol di testa firmato da Michele Cesario che i padroni di casa ristabiliscono i conti alla pari (1-1), servito da un bel cross del ritornato Di Figlio. Se nel primo tempo la gara aveva registrato un equilibrio sostanziale, con i vastesi comunque propositivi con Cesario (un palo e un paio di occasioni che lo hanno portato vicino alla doppietta), nella seconda frazione di gioco sono i casalinghi ad affacciarsi di più in attacco. Nonostante questo, intorno all’ottantesimo il Fossacesia riesce a procurarsi un calcio di rigore che verrà però parato da Villamagna. Un punto conquistato, ma per certi versi due punti persi, anche se il Fossacesia ha dimostrato di essere una squadra difficile da superare. L’allenatore del Vasto Marina si è detto soddisfatto del risultato ottenuto ed ha sottolineato a fine gara un aspetto che rigurderà la stagione dei suoi: “Quest’anno per noi ogni partita sarà una battaglia e non possiamo permetterci di rilasciarci neanche un secondo. Oggi sono rimasto contento della prova dei miei e per fortuna Villamagna ha parato quel rigore, altrimenti per noi sarebbe stata davvero una beffa”.

Un pareggio davanti al proprio pubblico anche per il Casalbordino. La gara ha visto partire in quarta i padroni di casa, già pericolosi nei primi minuti di gara, prima con Sputore che però non sfrutta al meglio l’assist di Manolo, e poi con Berardi, quest’ultimo fermato con una deviazione in corner della difesa. Proprio sugli sviluppi di questo calcio d’angolo, Colanero riesce a realizzare la sua quinta rete stagionale e porta così avanti i suoi (1-0). I giallorossi successivamente avranno altre occasioni, come al nono con Della Penna, quest’ultimo però non è riuscito a metterla dentro. Al dodicesimo, poi, Sputore sigla il gol del raddoppio, ma il guardialinee alza la bandierina e segnala la posizione irregolare dell’attaccante vastese. Sputore si rifarà dopo dieci minuti (2-0), quando al ventiduesimo la butterà dentro con un gran colpo di testa. Gli ospiti accorciano le distanze al ventinovesimo con Niang. Nell’ultimo minuto della prima frazione di gioco è ancora Sputore a rendersi pericoloso, ma stavolta trova il palo a dirgli di no. Nella ripresa Cepagatti cerca in tutti i modi il pareggio, ma i casalesi non restano a guardare e si rendono di nuovo pericolosi con Sputore, servito alla grande da Del Gianco, ma la rete non arriva. L’attaccante vastese chiederà il cambio successivamente e al suo posto entrerà Marchioli. Al quarantesimo i giallorossi hanno la possibilità di chiudere i conti, ma il neo entrato Di Biase non trova l’aggancio vincente davanti alla porta. Il calcio alle volte, se non sei cinico, ti punisce ed è proprio quello che accade al Casalbordino. Nei minuti successivi della partita i casalesi sfiorano due volte di fila il gol con Marchioli e poi, al novantaduesimo, subiscono la rete del definitivo 2-2 realizzata da Granchelli. Arriva il triplice fischio ed il Casalbordino si morde le mani, consapevole di aver fatto una buona gara, ma di aver lasciato due punti per strada.

Tutti i risultati della settima giornata

Virtus Ortona-Castello 2000 0-0

Bucchianico-Fara San Marino 1-2

Casalbordino-Torre Alex 2-2

Palombaro-Silvi 0-1

Passo Cordone-Penne 2-2

Pinetanova-River Casale 1-1

Pro Sulmona-Delfino Flacco Porto 3-1

Vasto Marina-Fossacesia 1-1

Villa 2015-Castiglione Valfino 4-0

La classifica

Pro Sulmona 16

Casalbordino 14

River Casale 13

Il Delfino Flacco Porto 13

Penne 12

Silvi 12

Fara San Martino 12

Castello 2000 11

Fossacesia 10

Passo Cordone 10

Vasto Marina 9

Villa 2015 7

Torre Alex Cepagatti 7

Pinetanova 6

Virtus Ortona 5

Palombaro 4

Bucchianico 4

Castiglione Val Fino 2