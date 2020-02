Dopo aver vinto in Coppa Abruzzo l’Audax Palmoli fa suo anche il derby di campionato con la Pro Vasto femminile. Con il cambio in extremis dei calendari della serie C le due formazioni del Vastese si trovano contro a distanza di una settimana dalla passata sfida. Cambia il risultato ma non l’esito della partita, che vede le Panthers vincere 2-0 e conquistare i primi 3 punti della stagione. Partita sicuramente differente da quella di 7 giorni fa, con le biancorosse che hanno ben figurato e hanno dato filo da torcere alle avversarie. C’è anche tanto rammarico per Mazzatenta e compagne perchè se il rigore battuto da Tiberio all’undicesimo del primo tempo fosse andato in porta, il risultato finale sarebbe stato forse differente.

La cronaca. Dopo 10 minuti di gioco è la Pro Vasto ad avere l’occasione per sbloccare la partita. L’arbitro concede un calcio di rigore per un fallo in area, sul dischetto si presenta Tiberio che però calcia a lato e il risultato resta fermo sullo 0-0. L’Audax prova a far sentire la sua pressione ma sulla sua strada trova una Pavan in forma strepitosa. In due occasioni, al 15’ e al 16’, è rapida ad uscire in anticipo bloccando l’attacco delle avversarie. La Pro Vasto prova a sfruttare le ripartenze e al 21’ Mazzatenta con un preciso traversone dalla destra pesca Silvestri sola in area; la numero 9 biancorossa però si attarda e l’azione sfuma. La squadra ospite ci prova su calcio di punizione ma D’Angelo al 39’ calcia al centro e Pavan può parare comodamente. L’Audax costruisce gioco e la Pro Vasto va vicina al gol. Sulla punizione dalla distanza di Tiberio D’Onofrio esce a vuoto lasciando a Giuliani la possibilità di segnare; il colpo di testa della giocatrice vastese finisce però alto sulla traversa.

Si rientra in campo e la squadra di mister Felice cerca di sbloccare il risultato. Savelli, dopo 8’ di gioco, è pericolosa con una discesa sulla fascia ma è ancora una volta Pavan a negare la gioia del gol alle ospiti. Al 15’ ci sono le proteste della squadra di casa dopo che il direttore di gara ferma per fuorigioco Mazzatenta lanciata a rete. Al 23’ si sblocca il risultato: Di Ninni si infila tra le maglie della retroguardia vastese e calcia a rete, Pavan compie l’ennesima prodezza di giornata ma nulla può sulla ribattuta di D’Angelo che così sigla l’1-0. Le ospiti prendono coraggio e sfruttano gli spazi lasciati da una Pro Vasto a caccia del pareggio. Al 34’ è ancora bomber Di Ninni a lasciare il segno sulla partita con una lunghissima galoppata palla al piede che si conclude con il gol del raddoppio. Partita virtualmente chiusa anche se le padrone di casa cercano fino alla fine di segnare almeno una rete. Ma il punteggio non cambia più e al triplice fischio sono le Panthers a festeggiare per la prima vittoria stagionale.

Pro Vasto Femminile - Audax Palmoli 0-2 (23’ st D’Angelo, 34’ st Di Ninni)

Pro Vasto Femminile: Pavan, Antonellini, Napolitano, Smerilli, Giuliani, Vitelli, Santini (40’st Bassani), Di Foglio, Silvestri (26’st Ferrante), Mazzatenta, Tiberio (37’ st Di Rocco). Panchina: Nucciarone. Allenatore: Bellisario

Audax Palmoli: D’Onofrio, Mancini (38’st Tesone), La Mattina, Angelone, Montelli, Cerrone, Di Ninni, Di Francesco, Bolognese (30’st Maiorino), D’Angelo, Savelli. Panchina: Berardini, Ricci. Allenatore: Felice

Arbitro: D’Agnillo di Vasto