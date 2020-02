E’ un derby d’Abruzzo al cardiopalma quello andato in scena al PalaBCC di via dei Conti Ricci tra BCC Generazione Vincente Vasto Basket e Amatori Pescara. Dopo 40 minuti di battaglia sul parquet sono i padroni di casa a conquistare la vittoria per 70-64. Un match non semplice, segnato dall’espulsione di coach Luise a metà del secondo quarto. I biancorossi hanno dimostrato di essere più squadra, riuscendo a portare a casa il risultato con tanta grinta.

La partita. Inizio in salita per i padroni di casa, che vanno subito sotto 5-0. I pescaresi trovano il canestro con facilità e vanno avanti, mentre i padroni di casa si affidano a Di Tizio e Jovancic per rifarsi sotto (7-10). L’Amatori riesce ad allungare fino al +13 (7-20), prima che Brighi faccia muovere ancora il tabellone per un tentativo di rimonta (9-20). Nel finale di quarto è ancora il numero 24 biancorosso ad andare a segno (15-24). Nel secondo quarto succede di tutto. Su un fallo non concesso a Di Tizio coach Luise protesta rimediando un tecnico. La Vasto Basket ci mette la grinta e risponde ai canestri degli avversari fino a rientrare, con i liberi di Casettari, sul meno 3 (27-30).

A quel punto si infiamma la partita, perché viene fischiato un secondo tecnico a coach Luise (presunte proteste nei confronti degli arbitri) e l’allenatore dei vastesi è costretto ad abbandonare il campo. Un paio di azioni e la Vasto Basket perde anche Ierbs. Il capitano prende un colpo al volto non sanzionato, la sua reazione è scomposta e per lui c’è l’espulsione. I padroni di casa giocano con tanta tensione e con la tripla di Jovancic riescono a portarsi in vantaggio (34-33). Torna avanti Pescara (34-37) ma in chiusura di quarto è ancora Jovancic a portare i suoi avanti. Sul 38-37 si va al riposo lungo.

Al rientro in campo è Pepe ad aprire le danze con la tripla che vale il nuovo vantaggio degli ospiti (38-40). Sul 44-41 per l’Amatori si pareggia il numero delle espulsioni perché è Pepe, dopo un tecnico ai suo danni, ad essere allontanato dal campo. Ma i padroni di casa, guidati in panchina dall’assistant coach Luigi Cicchini, sembrano aver perso lucidità così gli ospiti riescono a restare sempre avanti fino alla tripla di Rajola che riporta le distanze sul +10 (46-56). Gli ultimi dieci minuti si aprono con il canestro di Cordici (48-56) e i vastesi alla ricerca delle giuste trame offensive. Partita spezzettata dai tanti falli, molti dei quali fischiati contro i biancorossi di casa, che portano subito l’Amatori al bonus.

A 4’56’’ la Vasto Basket perde anche Di Tizio, che commette il quinto fallo. Ma, quando sembra che l’inerzia del match sia a favore degli ospiti, due triple di Jovancic, intervallate da un canestro di prepotenza di Cordici, riportano i biancorossi avanti (60-59). Grassi e Dipierro allungano ancora (63-59), e quando mancano pochi secondi, il gioco del fallo sistematico porta in lunetta per tre volte Dipierro (in totale 6 su 6) e Cordici, dopo un rimbalzo conquistato nella mischia dell'area vastese. Rientra anche Pace per dare manforte in difesa e la Vasto Basket spegne ogni velleità di rimonta degli avversari: per l’Amatori non c’è più nulla da fare e alla sirena finale il tabellone segna 70-64.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket – Amatori Pescara 70-64

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi, Dipierro, Marino, Di Tizio, Ierbs, Jovancic, Casettari, Pace, Brighi, Cordici. Coach: Luise. Assistente: Cicchini

Amatori Pescara: Pepe, Rajola, De Vincenzo, Di Fonzo, Di Donato, Bini, Tabbi, Polonara, Timperi Marco, Timperi Matteo. Coach: Salvemini. Assistente: Perricci