Era il 2012 quando la villa sequestrata tre anni prima dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Vasto in via dei Bontempi, nel quartiere Incoronata, poiché considerata frutto di attività di spaccio, passava nelle disponibilità del Comune (qui la notizia). Da allora, però, l'immobile attende ancora di essere utilizzato, così il consigliere comunale di Progetto per Vasto, Andrea Bischia, ha rivolto un'interrogazione al sindaco Luciano Lapenna.

"L’attività della Procura della Repubblica e dei militari dell’Arma – ha ricordato Bischia - si concluse in meno di tre anni, nonostante l’articolato iter giudiziario: Tribunale di Chieti, Corte d’Appello e Suprema Corte di Cassazione. Fu definito anche l’iter amministrativo di assegnazione dell’immobile al Comune. Al tempo, presso il tribunale di Vasto, ci fu anche una conferenza stampa del sindaco ed in quella occasione il primo cittadino dichiarò la volontà di utilizzare la ricca residenza confiscata quale Casa famiglia, riconoscendo come l’operazione compiuta avesse segnato la vera presenza dello Stato".

Per Bischia, quello annunciato è ritenuto un progetto certamente necessario per la comunità vastese, anche se "invece l’immobile versa oggi in uno stato di abbandono tale da vedere, qualche giorno fa, rimossi i sigilli, forzate le serrature ed occupati abusivamente i suoi locali, fino ad asportarne il contenuto".

Da qui l'interrogazione al sindaco, che "mira a conoscere quale siano le sue intenzioni, atteso che, fino ad ora, non è stato prodotto il massimo impegno per recuperare all’uso sociale la struttura ed è questa una situazione che certo non rende onore al nostro Comune e non rende merito a coloro che hanno profuso il proprio impegno per una soluzione che, successivamente, non ha colto l’obiettivo prefissato. In definitiva, si vuol sapere se esiste un progetto di utilizzo del bene, se è stato attivato un piano che consenta un rapido ripristino dei locali della villa residenziale e la realizzazione delle strutture ed infrastrutture necessarie per rendere l’immobile utilizzabile al fine della realizzazione di una Casa famiglia".