Dopo un decennio di promesse, progetti modificati e polemiche sui costi, arriva a Vasto la videosorveglianza. Sono in corso i lavori di installazione delle telecamere su pali della pubblica illuminazione e impianti semaforici.

Le foto si riferiscono alla statale 16 e a viale Dalmazia, a Vasto Marina, dove le vecchie apparecchiature, sistemate appena sei anni fa nella zona centrale della località balneare, sono inutilizzabili da tempo e in questi giorni l'associazione temporanea d'imprese che ha vinto l'appalto sta provvedendo all'installazione di nuovi obiettivi.

"Se contiamo anche le telecamere già installate da diversi anni nel palazzo di giustizia e alla villa comunale - fa i conti Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale - saranno 100 gli obiettivi che consentiranno di mettere sotto controllo 24 ore su 24 i punti sensibili della città, con particolare attenzione alle strade di accesso", dove saranno monitorate le auto in arrivo e in uscita dall'area urbana con l'obiettivo di identificare i malviventi in trasferta che mettono a segno furti e rapine. L'impianto comunale di videosorveglianza servirà anche per controllare il patrimonio pubblico, salvaguardando monumenti e arredo urbano, spesso danneggiati dai vandali, che provocano ogni anno 150mila euro di danni.

E' in allestimento, all'interno del Comando della polizia municipale, in piazza Rossetti, la sala operativa, nella quale saranno sistemati i monitor per la sorveglianza in tempo reale e l'impianto di registrazione. La centrale sarà blindata e l'accesso sarà consentito solo al personale di pbblica sicurezza dotato di apposita tessera magnetica.