Per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket è arrivato il momento di scendere in campo per il primo dei quattro derby d'Abruzzo che caratterizzano il girone D del campionato di serie B. Domenica alle 18 al PalaBCC di via dei Conti Ricci i biancorossi di coach Sergio Luise sfideranno l'Amatori Pescara in quella che si preannuncia come una sfida ad alta intensità agonistica.

I padroni di casa hanno lavorato sodo per tutta la settimana con l'obiettivo di superare lo stop rimediato domenica scorsa a Taranto e regalare ai tifosi vastesi un'altra gioia come quella di quindici giorni fa contro Senigallia. Coach Luise potrà contare sull'apporto di Dipierro che, dopo essere rientrato sul parquet, ha potuto lavorare con costanza in gruppo e sarà certamente pronto a trascinare con la sua esperienza i suoi compagni.

L'Amatori Pescara arriverà a Vasto forte dei suoi quattro punti in classifica e con la voglia di bissare il successo ottenuto nell'ultima giornata al PalaElettra contro Bisceglie. La squadra di coach Salvemini in questo avvio di campionato si è ben comportata, potendo contare su un un buon affiatamento e percentuali realizzative di tutto rispetto.

La Vasto Basket, pur se in una dimensione da "cantiere aperto", visti i tanti giocatori nuovi arrivati nella società del presidente Spadaccini, ha mostrato una costante crescita nelle tre sfide sin qui disputate. La difesa inizia ad avere la giusta compattezza mentre si continua a lavorare con decisione sugli schemi offensivi proposti dal tecnico casertano. Nel derby con l'Amatori, sfida che nelle ultime stagioni ha sempre regalato spettacolo, Ierbs e compagni hanno tutta l'intenzione di andare a caccia di una vittoria contando anche sul sostegno del pubblico di casa.