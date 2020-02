Aria di ‘derby’ da queste parti, unita alla voglia di vincere e di convincere tutti che quello che si è fatto in campo sino a questo momento, è stato solo un piccolo assaggio di tutta la stagione. Con questo spirito l’U.s. San Salvo ed il Cupello sono pronte alla sfida dell’ottava giornata del campionato di eccellenza che li vedrà faccia a faccia.

Domenica al 'Davide Bucci' i biancazzurri, reduci da un altro pareggio (il terzo consecutivo con il Montorio) vorranno chiudere la pratica senza sentire altre ragioni, consapevoli che se l’obbiettivo rimane quello di arrivare tra le prime a fine stagione, allora ci sarà bisogna di una vittoria per l’ambiente e per lo spogliatoio. Non potranno contare sullo squalificato Cordisco e sull'infortunato D'Aulerio.

I rossoblù di certo non navigano in acque così sicure. I soli sei punti conquistati in queste sette partite, risultano essere un po’ pochini e dunque anche in casa Cupello si vorrà ottenere una vittoria, ma non sarà facile. Tra le fila cupellesi mancherà Soria, fermo per un'infiammazione al tendine. Alla vigilia di questa gara, abbiamo scelto di dare la parola direttamente ai due tecnici Rufini e Di Francesco.

Un voto alla vostra squadra per questo inizio di campionato

Rufini: 7 e mezzo.

Di Francesco: 6.

Quale aspetto temi di più della squadra avversaria di domenica?

Rufini: le ottime individualità e la voglia di fare risultato visto il periodo negativo vissuto ultimamente.

Di Francesco: la grinta e la cattiveria agonistica.

Il giocatore più da tenere sotto controllo?

Rufini: Zeytullayev ha un trascorso importante e tanta esperienza da mettere in gioco. Tra tutti lui e Avantaggiato quindi.

Di Francesco: Ce ne sono diversi, ma dico Marinelli e Antenucci.

Cosa non è andato sino ad ora all’interno del vostro gruppo?

Rufini: Non abbiamo tenuto sempre alta la concentrazione durante i novanta minuti e, pur creando molto, alle volte non siamo riusciti a portare i tre punti a casa. In questo, dobbiamo avere più sicurezza nei nostri mezzi.

Di Francesco: i tanti infortuni ed i problemi fisici che hanno tenuto fuori giocatori per noi importanti.

Quanto conterà il fattore campo?

Rufini: sarà sicuramente importante, ma una squadra forte ed equilibrata vince in casa e fuori.

Di Francesco: relativamente. Un 55% per loro ed un 45% per noi diciamo.

C’è il rischio di assistere secondo voi ad una partita povera di gol, viste le poche reti segnate in questo inizio di campionato da entrambe?

Rufini: il fatto che abbiamo segnato poco non nega la possibilità di farlo questa domenica.

Di Francesco: sarà una bella partita dove i gol non mancheranno. Ci affronteremo senza avere troppe pressioni e quindi la gara sarà aperta a tutto.

In caso di sconfitta, quanto vi peserà non collezionare punti?

Rufini: alla sconfitta non penso proprio, ma se dovesse capitare, bisognerà analizzare con profondità cosa non è andato e cosa invece ha funzionato. Un addetto ai lavori fa questo, non si ferma solo al risultato.

Di Francesco: continueremo a lavorare tranquilli e consci di essere una buona squadra e di poter fare un buon campionato. Siamo solo all’ottava giornata, c’è ancora tanto tempo.

Dunque, fate un pronostico, per quanto sia possibile.

Rufini: vittoria nostra.

Di Francesco: pareggio.

Tutte le partite dell’ottava giornata

Alba Adriatica-Torrese

Francavilla-Vastese

Miglianico-Martinsicuro

Morro d’Oro-Acqua e Sapone

Paterno-Capistrello

RC Angolana-Montorio

San Salvo-Cupello Calcio

Sambuceto-Pineto

Val di Sangro-Celano

La classifica

Vastese 16

Paterno 15

Pineto 14

Miglianico 13

Morro d'Oro 12

San Salvo 12

Alba Adriatica 12

Capistrello 11

Martinsicuro 11

Sambuceto 9

RC Angolana 8

Torrese 7

Celano 7

Cupello 6

Montorio 5

Francavilla 5

Val di Sangro 4

Acqua e Sapone 0