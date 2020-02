Continua la marcia positiva nel campionato di serie C1 di calcio a 5 dell'All Games San Salvo, che infila il quarto risultato utile su quattro giornate disputate battendo il Celtic Chieti 6-2. I sansalvesi sono andati sotto due volte nel primo tempo e, in entrambe le occasioni, hanno avuto la forza di trovare il pareggio. Poi, nella ripresa, hanno trovato le reti per conquistare una preziosa vittoria. Grande prova di squadra per gli uomini di mister Lanza che hanno trovato in Marcone il fulcro del gioco (3 reti, un palo e tanta qualità in campo). La squadra del presidente Di Ghionno sale così a quota 10 punti e si prepara nel migliore dei modi alla trasferta in casa del Gymnasium Audax Hatria.

La partita. Inizio in salita per l'All Games che dopo 8 minuti va sotto con la rete di Brozzetti su schema da calcio d'angolo. Ma i padroni di casa hanno la forza di trovare subito il pareggio con un tiro da posizione assai defilata di Marcone. Al 13' Della Penna con un doppio intervento nega la rete agli avversari che spingono in attacco. Poi, al 24', Di Ghionno sfodera un bel tiro al volo che finisce di poco a lato.

Due minuti dopo c'è il nuovo vantaggio dei teatini. Graziani è lesto ad involarsi verso la porta avversaria dopo che la squadra ha recuperato palla e trafiggere il portiere sansalvese. Non passa neanche un minuto che Marcone, ancora lui, trova la rete del nuovo pareggio. Allo scadere D'Amico ha la palla buona per il vantaggio dei padroni di casa ma è bravo il portiere avversario a negargli la gioia del gol. Al riposo di metà partita il punteggio è di 2-2.

Si torna in campo è la prima azione è ancora del Celtic, con Della Penna ancora bravo a respingere l'assalto. Al 10' minuto Marcone lascia partire un tiro velenoso che si stampa sul palo, mentre 4 minuti più tardi D'Amico, dopo aver saltato un paio di avversari, arriva sbilanciato al tiro e manda a lato. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 16' su calcio di punizione dal limite dell'area: il tiro di Cristian Di Ghionno è potente e preciso e finisce in rete per la gioia del pubblico sugli spalti e dei giocatori in campo. L'All Games gioca sul velluto, con i giovani Orticelli e Di Bello che si danno da fare in avanti e Ferrante che è sempre nel vivo del gioco. Ma al 19' è un veterano come Alfredo Lanza (allenatore e giocatore dei biancazzurri), entrato in campo per dare manforte ai suoi, a sfoderare tutta la sua classe per liberarsi di un avversario e calciare a rete per il 4-2.

Il Celtic prova ancora a reagire ma la difesa sansalvese e Della Penna alzano un muro invalicabile. E così arrivano anche il 5-2, con D'Alonzo che dalla rimessa laterale manda un pallone in area che, deviato da un difensore avversario finisce in gol, e Marcone, che in contropiede sigla la meritata tripletta.

All Games San Salvo - Celtic Chieti 6-2

All Games San Salvo: Della Penna, Nonatelli, D'Amico, Di Ghionno, Marcone, Orticelli, Di Bello, Minicucci, Lanza, D'Alonzo, Ferrante, Argirò

Celtic Chieti: Faraone, Mammarella R., Gabriele, Cornacchia, Brozzetti, Perfetti, Aiello, Graziani, Di Nardo, Di Federico, Gugliemi, Mammarella R.