Andrea Iannone partirà dal secondo posto nel Gran Premio di Australia. Il pilota della Ducati torna così a conquistare una prima fila che mancava dal Gp di Aragon e domani sarà pronto a sfruttare la favorevole posizione in griglia per disputare una gara da protagonista.

Le prove. Sul circuito di Phillip Island la MotoGp vive il suo 16° appuntamento di una stagione che vede il duello tra Rossi e Lorenzo per la conquista del titolo mondiale e quello tra Marquez ed il pilota vastese per la conquista della terza posizione in classifica generale.

Nella Q2, la fase decisiva per la conquista delle posizioni in griglia di partenza, il pilota sulla Ducati numero 29 è riuscito a piazzare un ottimo giro con il tempo di 1’28’’821 che gli è valso il secondo posto alle spalle di Marquez e davanti a Lorenzo. Marquez migliora ancora il suo tempo e conquista la pole position (1’28’’364). Iannone all'ultimo tentativo spinge forte, aiutato anche dalla scia di Lorenzo che gira qualche metro davanti a lui, riuscendo alla fine a conquistare il secondo posto in griglia di partenza con il tempo di 1’28’’680. Alle sue spalle gli spagnoli Lorenzo e Pedrosa, solo nono il compagno di squadra Andrea Dovizioso.

Un’ottimo piazzamento che domani gli permetterà di sfruttare la sua prontezza al via per cercare di lottare per il podio. "E’ stata una qualifica molto positiva per me: era davvero molto importante poter partire dalla prima fila domani. Speriamo di riuscire a fare una buona partenza in gara, perché qui è fondamentale". Anche Iannone commenta il suo giro lanciato alle spalle di Lorenzo. "Seguire Jorge sicuramente mi ha dato una mano a migliorare il mio giro, però noi siamo stati veloci tutto il weekend in tutti i turni, abbiamo lavorato bene e abbiamo sempre migliorato la moto. In gara sarà importante riuscire ad essere veloci sin dall’inizio, un aspetto molto importante su questa pista. In ogni caso sono davvero contento e positivo: ringrazio tutti i ragazzi del mio team che, nonostante qualche difficoltà, riescono sempre a trovare le soluzioni giuste, anche all’ultimo momento".

La griglia di partenza: Marquez, Iannone, Lorenzo, Pedrosa, Crutchlow, Vinales, Rossi, Espargaro, Dovizioso, Reding, Smith, Petrucci, Barbera, Miller, Laverty, Hernandez, Bautista, Baz, Hayden, Bradll, Di Meglio, West, Elias, Cudlin.