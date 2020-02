Prende il via domenica 18 ottobre la nuova avventura nel campionato di serie C della BCC San Gabriele Vasto. Quella che scenderà in campo dalla prima giornata sarà una squadra ulteriormente ringiovanita rispetto alla passata stagione. Con le assenze delle veterane della scorsa stagione, Innocenti (1994), Mascitelli (1994), Mariani (1996) e, soprattutto, De Marinis (1970), le "anziane" diventano le 3 ragazze del 1997 Di Tizio, Bologna e il neo capitano Gaia Genovesi. [GUARDA L'INTERVISTA]

Poi ci sono Di Santo e Fiorillo del 1998 ed infine tutto il gruppo 2000-2001 che, esclusa Claudia Scampoli (già titolare in serie C nel 2014/2015), lo scorso anno ha disputato e vinto il campionato di prima divisione: Giada Russo, Noemi Scotti, Giorgia Di Croce, Alessandra Miscione, Martina Spadaccini, Eleonora Andreoni, Angelique Marciano, Alice Bevilacqua e Roberta Cericola.

A guidare la squadra più giovane del campionato sarà Maria Luisa Checchia affiancata da Caterina De Marinis. "Le ambizioni - come ci dice Ettore Marcovecchio, passato nel ruolo di team manager- saranno chiaramente molto diverse da quelle dello scorso anno, l'obiettivo sarà quello di far crescere le giovanissime del 2000 e possibilmente salvarsi senza soffrire troppo. Le squadre che si contenderanno la promozione saranno in primis l'Orsogna, un gradino sopra tutte le altre, e poi Sambuceto e Arabona". Quest'ultima sarà la prima avversaria delle vastesi domenica alle ore 18 alla Palestra di via silvio Pellico, quindi subito una partita ad alto coefficiente di difficoltà.