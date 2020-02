Presentato il primo video sul programma amministrativo della coalizione Vastoduemilasedici. Nel filmato, è il candidato alla carica di sindaco, Massimo Desiati, a presentare le proposte, mentre scorrono le immagini dei luoghi più suggestivi di Vasto (clicca qui per vedere il video).

"Si tratta - annuncia Desiati - della prima scheda tematica del programma che, nei prossimi mesi, vedrà la luce nella sua completezza. Infatti, sono in preparazione le schede video relative a tutti gli argomenti che andranno a definire la proposta elettorale-amministrativa della coalizione. Sottotitolo per tutte le schede: << Ecco come >>. Quanto rappresnetato nelle schede video, i cui contenuti sono certo aperti al contributo delle altre forze politiche e movimenti civici della città che vorranno concorrere alla formazione del cartello elettorale, costituisce la base programmatica su cui si svilupperà la campagna elettorale della primavera 2016".

Attualmente la coalizione è composta da Progetto per Vasto, alleanza per Vasto, Fratelli d'Italia e Noi con Salvini.