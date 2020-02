Alla 47esima edizione della Barcolana di Trieste protagonista il taralluccio di Casalbordino, presente con uno stand coordinato dall'assessore al Turismo, Raffaele Turco, nel Villaggio Abruzzo, curato dalla Regione.

Oltre a Casalbordino, altre cinquanta aziende hanno esposto una vetrina con le principali tradizioni della regione, dalla mostra dell'artigianato artistico di Guardiagrele ai laboratori, fino agli stand dedicati alla promozione dei prodotti agroalimentari e turistici, mettendo in mostra tutte le sue eccellenze.

L’Abruzzo, sottolineano dagli uffici comunali di Casalbordino, "è stata l'unica regione ad aver allestito uno stand di duemila metri quadrati e alcuni sono rimasti sorpresi dalla qualità e dalla ricchezza degli espositori".

"È stata un'esperienza molto positiva per la numerosa presenza di visitatori, - ha sottolineato l'assessore regionale Donato Di Matteo - in migliaia si sono recati ai laboratori degli artigiani e agli stand per la promozione dei parchi". Bilancio positivo anche per tutti gli espositori che nei cinque giorni hanno venduto i prodotti regionali.